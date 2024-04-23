شاشة

التحقيق مع جنود من جيش الاحتلال بتهمة تعذيب معتقلين في سجن "سديه تيمان"

التحقيق مع جنود من جيش الاحتلال بتهمة تعذيب معتقلين في سجن "سديه تيمان"

11h
التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة 2024

التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة 2024

21h
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أردوغان يهدد بغزو اسرائيل

أردوغان يهدد بغزو اسرائيل

23h

أسعار صرف العملات

23h
شاشة نيوز بحلته الجديدة

شاشة نيوز بحلته الجديدة

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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

23h
خبير يكشف الأهداف الرئيسية لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

خبير يكشف الأهداف الرئيسية لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

1d 14h
جوال 2024

جوال 2024

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تشييع ضحايا مجدل شمس: محتجون يطردون وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست

تشييع ضحايا مجدل شمس: محتجون يطردون وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست

1d 14h
العراق يعلن تفكيك 25 شبكة دولية لتجارة المخدرات

العراق يعلن تفكيك 25 شبكة دولية لتجارة المخدرات

1d 21h
صار بإمكانك تشحن رصيد وتدفع فواتير شركات الاتصالات من خلال منصة e-Sadad

صار بإمكانك تشحن رصيد وتدفع فواتير شركات الاتصالات من خلال منصة e-Sadad

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سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في لبنان

1d 21h

أسعار صرف العملات

1d 21h
ولا أسرع من هيك!

ولا أسرع من هيك!

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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

1d 21h
الجيش الاسرائيلي : نفذنا هجوما بمسيرة في مدينة نابلس

الجيش الاسرائيلي : نفذنا هجوما بمسيرة في مدينة نابلس

2d 15h
اكبر سوق - افضل سعر . افخم اجهزة اللابتوب

اكبر سوق - افضل سعر . افخم اجهزة اللابتوب

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