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التحقيق مع جنود من جيش الاحتلال بتهمة تعذيب معتقلين في سجن "سديه تيمان"
11h
التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة 2024
21h
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أردوغان يهدد بغزو اسرائيل
23h
أسعار صرف العملات
23h
شاشة نيوز بحلته الجديدة
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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
23h
خبير يكشف الأهداف الرئيسية لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية
1d 14h
جوال 2024
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تشييع ضحايا مجدل شمس: محتجون يطردون وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست
1d 14h
العراق يعلن تفكيك 25 شبكة دولية لتجارة المخدرات
1d 21h
صار بإمكانك تشحن رصيد وتدفع فواتير شركات الاتصالات من خلال منصة e-Sadad
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سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في لبنان
1d 21h
أسعار صرف العملات
1d 21h
ولا أسرع من هيك!
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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة
1d 21h
الجيش الاسرائيلي : نفذنا هجوما بمسيرة في مدينة نابلس
2d 15h
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